شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأحد .. 36 جنيها للكيلو بأسواق التجزئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الدواجن استقرارا ملحوظا عند مستويات قريبة من تعاملات أمس، حيث تسجل الدواجن 32 جنيها تسليم أرض المزرعة، ويصل للمستهلك بسعر يتجاوز 35 جنيها للكيلو بحسب المنطقة، خاصة بعد إضافة مكاسب التجار وتكاليف النقل.

سعر الدواجن اليوم تفصيلاً

سعر الأبيض 32 جنيها

سعر الساسو 38 جنيها

كتكوت أبيض 11.5_11.75 جنيه

كتكوت ساسو 7.25_7.5 جنيه

أمهات بيضاء 22 جنيها

أسعار كرتونة البيض لا تزال تسجل هبطت إلى 48 جنيه لكرتونة البيض الأبيض فى المزرعة 55 جنيها لكرتونة البيض البلدى، و49 جنيه بيض أحمر.