شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع النقل يستحوذ على النصيب الأكبر من استثمارات الحكومة بمحافظة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرصت الدولة المصرية خلال الأعوام القليلة الماضية على استمرار الطفرة المُحققة في الاستثمارات العامة لتحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات وتحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، بحيث توزع الاستثمارات الحكومية على القطاعات المختلفة.
ويصل عدد المشروعات 1051 مشروعًا، وتبلغ قيمة الاستثمارات العامة 81.9 مليار جنيه لمحافظة القاهرة بخطة عام 21/2022، بنسبة زيادة 55،8% عن خطة عام 20/2021.
و بلغ حجم الاستثمارات العامة فى العام الجارى 21/2022 نحو 933 مليار جنيه وبمعدل نمو 46% مقارنة بالعام السابق (وبنسبة زيادة 535% مقارنةً بعام 14/2015)، وقد بلغ الإجمالى التراكمى للاستثمارات العامة خلال الفترة 14/2015 - 21/2022 نحو 3.6 تريليون جنيه.