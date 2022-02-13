شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تستهدف نمو الاقتصاد بنسبة 5% خلال 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستهدف بلدية تيانجين الصينية نموا اقتصاديا بنسبة 5 في المائة في عام 2022، وفقا للدورة السنوية الحالية لمجلس نواب الشعب للبلدية.

وقال لياو قوه شيون، عمدة تيانجين، في تقرير عمل حكومة صدر يوم السبت، إن تيانجين تهدف إلى زيادة الاستثمار في أصولها الثابتة بنسبة 5.5 في المائة وزيادة إجمالي مبيعات التجزئة بنسبة 7 في المائة في عام 2022.

ووفقا للتقرير، فإن تيانجين تهدف أيضا إلى خلق ما يزيد عن 350 ألف فرصة عمل جديدة، مع بقاء معدل البطالة في المناطق الحضرية في حدود 5.5 في المائة لعام 2022.

وفي عام 2021، سجلت تيانجين زيادة بنسبة 6.6 في المائة في ناتجها المحلي الإجمالي. ونما نصيب الفرد من الدخل الموجه للإنفاق لسكان تيانجين بنسبة 8.2 في المائة، وتم خلق ما إجماليه 376 ألف فرصة عمل جديدة في البلدية العام الماضي.