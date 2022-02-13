شكرا لقرائتكم خبر عن «الخزانة الأمريكية»: إجراءات لإعفاء تعدين الرموز المشفرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها تعتزم إعفاء تعدين الرموز المشفرة، والمستثمرين فيها من قواعد تشترط وجود وسيط للأصول الرقمية يقوم بتقديم معلومات عن تعاملات عملائه إلى إدارة الإيرادات الداخلية (IRS).

جاء هذا القرار ضمن خطاب أُرسل إلى مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ، الجمعة، فيما يُعد فوزا مبدئيا لهذا القطاع في معركة كانت تختمر منذ العام الماضي، عندما تم وضع شروط الإقرار في مشروع قانون البنية الأساسية المدعوم من الحزبين.

في الخطاب الذي حصلت عليه "بلومبرغ نيوز"، قال مساعد وزير الخزانة للشؤون التشريعية جوناثان ديفيدسون إن الوزارة ترى أن: "الأطراف المعاونة من الذين لا يستطيعون الاطلاع على معلومات تفيد إدارة الإيرادات الداخلية غير مقصودين بالخضوع لاشتراطات الإقرار بالنسبة للوسطاء".

يشير هذا النص إلى أن الأشخاص الذين يقومون بالتعدين أو يستثمرون في توثيق وإثبات صلاحية المعاملات على الرموز المشفرة، يتم إعفائهم من هذه الشروط، إضافة إلى من يوفرون البرمجيات والأجهزة لهذا النشاط.

يعد شرط الوسيط مهما، نظرا لأنه سيضطر الشركات إلى جمع معلومات تفصيلية عن عملائها والإفصاح عنها، بما في ذلك الأسماء والعناوين، وإجمالي الحصيلة من المبيعات، إضافة إلى أي مكاسب أو خسائر رأسمالية.