شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضروات: ضخ معروض كبير من الفاكهة في الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شعبة الخضروات في الغرفة التجارية، أن أسواق الفاكهة تشهد ضخ معروض ضخم مما تسبب في تراجع ملحوظ بالأسعار، وبلغ سعر البرتقال أبو سرة 2.5 إلى 5 جنيهات، والبرتقال السكري 2.5 إلى 4.5 جنيه، الليمون الحلو 5 إلى 8 جنيهات، العنب الأصفر 20 جنيها، العنب المستورد الأسود 20 جنيها، التفاح الأمريكي 17 إلى 23 جنيها، التفاح اللبناني 12 إلى 18 جنيها.

وتسجل الجوافة 4 إلى 7 جنيهات في أسواق الجملة، والبلح السيوي 20 جنيها وبلح الثلاجة 5 إلى 8 جنيهات، الفراولة 7 إلى 10 جنيهات، الرمان 6 إلى 9 جنيهات، المانجا 25 جنيها، الكنتالوب 4 إلى 7 جنيهات، البطيخ 10 جنيهات، الحرنكش 11 جنيها، كمثري مستورد 25 جنيها.

يشار إلى أن كافة الأسعار المرصودة في سياق السطور السابقة هي عبارة عن أسعار استرشادية في سوق الجملة، بمعني أنه يضاف عليها تكاليف النقل للمناطق المختلفة، إضافة إلى مكاسب التجار في كل محافظة ومنطقة.