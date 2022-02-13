شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نصائح لتحسين جودة اتصال الراوتر في المنزل.. ابعد عن التليفزيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع إجمالي عدد مستخدمي الإنترنت فائق السرعة ADSL لنحو 9.99 مليون مشترك بنهاية شهر نوفمبر عام 2021 مقابل 8.69 مليون مشترك خلال الشهر المماثل من العام السابق، ومقابل 9.83 مليون مشترك بنهاية أكتوبر عام 2021 بنسبة نمو شهري 1.6%، و14.87% سنويًا، ويقدم ”الخليج 365” خطوات تساعدك على تحسين جودة اتصال الراوتر والحصول على إشارة WIFI عالية الجودة:

1- استخدام جهاز راوتر بإمكانيات تناسب مع استخدامك (التصفح، التحميل، الألعاب).

2- إذا كانت مساحة منزلك كبيرة فاختر جهاز راوتر له إمكانيات تغطية المساحة الكبيرة.

3- يمكنك استخدام أجهزة تقوية إشارة الـWIFI كأجهزة الـRepeaters أو أجهزة Mesh WIFI لمعالجة ضعف الإشارة في المساحات الكبيرة.

4- اختر مكان مركزي بالمنزل لوضع راوتر، واحرص على ألا تضعه في مستوى منخفض.

5- وصل الراوتر بمدخل كابل الخدمة الرئيسي مباشرة وتجنب التوصيلات في الأسلاك.

6- وصل الأجهزة التي تحتوي على منفذة Ethernet مباشرة على جهاز الراوتر لتخفف الضغط على الشبكة وتحصل على سرعة أفضل (الأجهزة التي تدعم الـ Ethernet مثل الكمبيوتر، التلفاز، وأجهزة الألعاب).

7- قد يؤثر عدد الأجهزة المتصلة بالراوتر على أدائه، فإذا واجهت مشكلة في ضعف إشارة الـWIFI أفصل الأجهزة غير الضرورية المتصلة بالراوتر.

8- ضع في اعتبارك أن الجدران العازلة والخرسانية والأسطح قد تكون عوائق لإشارة الـWIFI.

9- ابعد الراوتر عن الأجهزة التي قد تؤثر على أدائه وتسبب في خفض السرعة كأجهزة التليفزيون والميكرويف ومكبرات الصوت.

10- ارفع من أمان شبكة الـWIFI من خلال اختيار كلمة مرور تتكون من أرقام وحروف ورموز، وغير كلمة المرور بشكل دوري لحمايتك من أي محاولات اختراق.

يذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قد أصدر تعليمات لشركات الاتصالات العاملة بالسوق المصري، بإتاحة إجراءات التعاقد على خدمات الإنترنت المنزلي وخدمات التليفون الثابت من المنزل للمستخدمين من كبار السن فوق سن الـ 60 عامًا مجانًا دون أية رسوم إضافية ودون الحاجة للتوجه لأفرع الشركات، كما وجه الجهاز الشركات بإعطاء الأولوية للمستخدمين من كبار السن في إنهاء كافة تعاملاتهم بالأفرع دون الحاجة للانتظار في حالة توجههم للأفرع.