شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقعات فيتش بارتفاعها.. 5 آليات لزيادة صادرات الأدوية المصرية.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقعت وكالة "فيتش سولوشنز" أن تشهد صادرات مصر من الأدوية زيادة بنسبة 4.7% خلال عام 2022 الجاري، و5% فى 2023، و5.8% فى 2026.. مشيرة إلى توقعات بزيادة حجم سوق الأدوية الحاصلة على براءة اختراع فى مصر إلى 70 مليار جنيه بحلول 2031.

جاء ذلك فى الإنفوجراف الذى نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن توقعات وكالة "فيتش سولوشنز" عن سوق الدواء المصري.

وأشارت الوكالة إلى توقع أن تشهد مبيعات الأدوية فى مصر زيادة بنحو 6.6% عام 2022، وتصل إلى 8.6% عام 2026، ليصل حجم المبيعات المتوقعة من الأدوية فى 2022 إلى 82.3 مليار جنيه، 112.6 مليار جنيه مصرى فى 2026.

وبناء على توقعات الوكالة العالمية المنبثقة من مشروعات القطاع الخاص فإنه من الضرورى أن يتم تنفيذ عدة آليات وهيكلة القابضة للأدوية وشركاتها ..تعرف عليها.

1 – التركيز على السوق الأفريقي لكونه السوق الأهم بجانب السوق العربي لصادرات الأدوية المصرية.

2 – بحث أسباب تراجع أداء القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية وشركاتها التابعة في الصادرات بعدما كانت تمتلك الريادة قبل نحو 20 عاما.

3 - الإسراع بتوفير 1.7 مليار جنيه لتطوير شركات الأدوية العامة وتدعيمها بكوادر محترفة في التسويق.

4 – ارسال بعثات ترويجية للدواء المصري في القارة الافريقية وإبرام صفقات كبيرة .

5 – الإسراع بملف تصنيع خامات الدواء في مصر بالتعاون مع الجانب الهندى والتركيز على تطوير النصر للكيماويات الدوائية .

6 - الاستفادة من مشروع جسور التجارة لاكتساب عملاء جدد فى إفريقيا والدول العربية.