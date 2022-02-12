شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يُعلن عودة ليبيا لعضوية المجلس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمدي الني، عودة عضوية ليبيا إلى المجلس لتعزيز دورها بمجالات الاقتصاد والاستثمار بالمنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء السفير الني بمقر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالقاهرة اليوم، مع وزير التجارة والاقتصاد الليبي محمد الحويج.

وأشار الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية إلى سعي المجلس لضم أكبر عدد من الدول العربية لعضويته، لافتًا الانتباه إلى أن المجلس لديه الكثير من الآليات لتعزيز مفهوم التنمية الشاملة بالدول العربية، ويتطلع للمشاركة في تدريب الشباب، وتقديم الاستشارات البحثية لدعم ليبيا في عملية البناء.

من جانبه، قال وزير التجارة والاقتصاد الليبي محمد الحويج: " إن انضمام بلاده لمجلس الوحدة الاقتصادية سيكون وفق خطة واضحة لتحقيق النتائج المرجوة التي تنعكس على العمل العربي المشترك ".