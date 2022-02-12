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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الهيئة الملكية بينبع، افتتحت مقر قسم التنمية الصناعية بمعهد ينبع التقني، الذي يهدف إلى تمكين رواد الأعمال ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوفير بيئة محفزة داعمة للابتكار في مجال ريادة الأعمال. وأطلقت الهيئة جائزة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع لريادة الأعمال، التي تهدف إلى استقطاب رواد الأعمال المتميزين والمهتمين بإنشاء مشاريع تخدم مدينة ينبع الصناعية ورؤية المملكة 2030، كما تسهم في تعزيز وتمكين ريادة الأعمال ونشر ثقافة الابتكار، والتزود بالمعرفة اللازمة لتطوير قدراتهم على بناء المشاريع الريادية من خلال تعلم وتطبيق الممارسات العملية لهيكلة الأفكار وبناء نماذج وخطط العمل واستراتيجيات النمو في المجالات الصناعية.



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