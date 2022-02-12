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وتضمنت الفرص الاستثمارية تشغيل وصيانة واستثمار أربع متنزهات وحدائق عامة، ومركز لوجستي، ومراكز تجارية، ومواقف للسيارات، وورش لتصنيع الحجر والجرانيت والخرسانة الجاهزة، أكشاك ومحال تجارية وبوفية، وموقع لسحب السيارات والمعدات وحجزها.
كما شملت الفرص مختلف أرجاء مدينة الرياض، ومن أبرزها أحياء طويق، المشاعل، الخير، المهدية، عريض، القادسية، المعيزلية، الصحافة، النسيم الشرقي، المونسية، النرجس، السلي، هيت، الفيصلية، المروة، بدر، حطين، السعادة، اليرموك، نمار، الحائر، الملز.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.