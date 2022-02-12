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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 68 فرصة استثمارية متنوعة طرحتها أمانة منطقة الرياض، أمام القطاع الخاص في مختلف أنحاء العاصمة ضمن الحزمة الأولى من الفرص المزمع طرحها خلال العام الحالي 2022.

وتضمنت الفرص الاستثمارية تشغيل وصيانة واستثمار أربع متنزهات وحدائق عامة، ومركز لوجستي، ومراكز تجارية، ومواقف للسيارات، وورش لتصنيع الحجر والجرانيت والخرسانة الجاهزة، أكشاك ومحال تجارية وبوفية، وموقع لسحب السيارات والمعدات وحجزها.

كما شملت الفرص مختلف أرجاء مدينة الرياض، ومن أبرزها أحياء طويق، المشاعل، الخير، المهدية، عريض، القادسية، المعيزلية، الصحافة، النسيم الشرقي، المونسية، النرجس، السلي، هيت، الفيصلية، المروة، بدر، حطين، السعادة، اليرموك، نمار، الحائر، الملز.