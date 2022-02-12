شكرا لقرائتكم خبر العقار الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - العقار الجديد مبادرة أطلقتها غرفة الرياض ممثلة باللجنة العقارية عبر سلسلة من اللقاءات والفعاليات التي تجمع مسؤولي الجهات الحكومية مع رواد الأعمال وشركات رأس المال الجريء (التقنية العقارية) إذ تنطلق أولى فعاليات هذه السلسلة يوم 15 فبراير 2022 افتراضيا «عن بعد».

وتناقش المبادرة من خلال عدد من المحاور التمويل الجماعي للعقار، وإدارة البيانات والمعلومات التقنية العقارية، والمطابخ السحابية، والمستودعات السحابية، وأثر تطبيقات المطاعم على القطاع العقاري، والمخازن الذاتية.

وسيعقد اللقاء الذي سيتضمن جلستي عمل الأولى عن التقنية والعقار، والثانية تتناول اللوائح القانونية والبيئة التنافسية للتمويل الجماعي.