العقار الجديد

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وتناقش المبادرة من خلال عدد من المحاور التمويل الجماعي للعقار، وإدارة البيانات والمعلومات التقنية العقارية، والمطابخ السحابية، والمستودعات السحابية، وأثر تطبيقات المطاعم على القطاع العقاري، والمخازن الذاتية.
وسيعقد اللقاء الذي سيتضمن جلستي عمل الأولى عن التقنية والعقار، والثانية تتناول اللوائح القانونية والبيئة التنافسية للتمويل الجماعي.
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