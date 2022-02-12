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ويستضيف المعرض الذي يهدف لتوطين الصناعات ومضاعفة الصادرات السعودية إلى العالم، المسؤولين وصناع القرار، إضافة إلى رواد الأعمال لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالصناعات الوطنية، والابتكارات والتقنيات، فضلا عن تبادل الخبرات والرؤى المستقبلية الضامنة لإيجاد سبل جديدة للتقدم والارتقاء، وبناء الشراكات الاستراتيجية.
وستتضمن أعمال المؤتمر وورش العمل المصاحبة للمعرض عددا من حلقات النقاش والعروض المتنوعة، إضافة إلى عدد من الخطوات الجادة المتخذة لجعل المملكة دولة اقتصادية وصناعية رائدة عالميا بحلول عام 2030.
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