شكرا لقرائتكم خبر عن من التعاقد حتى دفع الفاتورة.. 7 خطوات للاشتراك في التليفون الأرضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت أعداد المشتركين في التليفون الأرضي زيادتها إلى 11.3 مليون مشترك بنهاية نوفمبر عام 2021 مقابل 11.08 مليون مشترك بنهاية أكتوبر عام 2021 ومقارنة مع 10.22 مليون مشترك بنهاية نوفمبر عام 2020 بنسبة نمو شهري 2.02% ونمو سنوي 10.56%، ويقدم ”الخليج 365” 7 خطوات للمشتركين بداية من الاشتراك حتى سداد الفاتورة.

1- بداية يتوجه المستهلك لأحد أفرع الشركات مقدمة الخدمة.

2- بعض الشركات تتيح إمكانية التعاقد على الخط من خلال زيارة منزلية، وفي هذه الحالة عليك التواصل مع خدمة عملاء الشركة للاستعلام عن المستندات المطلوبة وخطوات الاشتراك.

3- كما يمكنك طلب التعاقد من خلال الموقع الإلكتروني للشركات مقدمة الخدمة، وفي هذه الحالية يجب إنشاء حساب على الموقع الإلكتروني لإتاحة التحكم في خطك الأرضي من خلال رقم بطاقة الرقم القومي ورقم تليفونك المحمول، ويتم مراجعة البيانات والتحقق منها وبناء عليه يتم إرسال رسالة نصية على الموبايل الخاص بك لإفادتك بتحديث البيانات وموافقة مقدم الخدمة على قبول طلبك.

4- تقدم الشركات المرخص لها بتقديم خدمات التليفون الأرضي مجموعة من الباقات المتنوعة من ناحية الأسعار أو ما تتضمنه من خدمات إضافية كإظهار رقم الطالب أو خاصية عدم الإزعاج أو خاصية التتبع أو خاصية الرقم الواحد وغير ذلك ضمن الخدمة الأساسية الخاصة بإجراء المكالمات الصوتية.

5- الدقائق الزائدة عن محتوى الباقة يتم احتسابها بالتعريفة العادية وتضاف قيمتها على فاتورتك.

6- يمكنك الاتصال بخدمة عملاء الشركة للاستفسار عن إمكانية التعاقد على خدمة التليفون الأرضي في محيط سكنك.

7- لا يحق للشركة مقدمة الخدمة تفعيل أي خدمة إضافية على خطك إلا بعد الحصول على موافقتك، وبعض الشركات تتيح دفعك اشتراك الباقة بشكل شهري أو ربع شهري أو سنوي.