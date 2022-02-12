شكرا لقرائتكم خبر عن طرح 10 فرص استثمارية في «صامطة» عبر بوابة الاستثمار البلدي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت أمانة منطقة جازان بمحافظة صامطة 10 فرص استثمارية والمتاحة حاليًا في عدد من المواقع ؛ وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص" التي تمكن المستثمر الدخول على البوابة من خلال التطبيق أو الموقع الالكتروني .

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وأوضحت الأمانة أن الفرص الاستثمارية متنوعة وتناسب كثير من المستثمرين؛ منها الكوفيهات، ومدينة بناء وفندق، ومستودع الخردة والسكراب، ومراكز تجارية ، موضحة أن آخر موعد للتقديم على تلك الفرص الاستثمارية يوم 15 من شهر مارس المقبل