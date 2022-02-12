شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تلامس 95 دولارا للبرميل مع زيادة حدة التوتر في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط للأسبوع الثامن على التوالي، مع زيادة حدة التوتر بين أوكرانيا وروسيا مما زاد من مخاوف بشأن قلة الإمدادات العالمية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للانباء.

ارتفع المؤشر العالمي هذا الأسبوع، ليصل سعر البرميل إلى 95 دولارا للبرميل يوم الجمعة، قبل ان تتراجع مكاسبه.

وقال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي يوم الجمعة ، إن الولايات المتحدة تعتقد أن روسيا ربما تشن عمل عسكري هجومي أو تحاول إشعال النزاع داخل أوكرانيا مطلع الأسبوع المقبل.

وقالت بلومبرج إن الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا لن يقتصر فقط على تعطيل إمدادات النفط الخام ولكنه يمكن أيضا أن يؤدي إلى فرض الولايات المتحدة عقوبات انتقامية ضد روسيا.