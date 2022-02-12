شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 94.44 دولار لبرنت و93.10 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط،94.44 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت وذلك عند الإغلاق أمس الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 93.10 دولار للبرميل. وذكرت تقارير إعلامية عالمية، بأن أسعار النفط بالأسواق العالمية ارتفعت بمقدار 3% عند أعلى مستويات لها منذ 7سنوات، كما حققت أسعار النفط المكاسب الأسبوعية للأسبوع الثامن على التوالى.

وانخفضت واردات الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الخام خلال شهر ديسمبر 2021 بنسبة %0.1 لتصل إلى حوالى 6.3 مليون برميل يوميا، بينما ارتفعت صادراتها من النفط الخام بنسبة %0.2 لتبلغ حوالى 3 ملايين برميل يوميا، وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية فى الأسواق العالمية يناير 2022. وأضاف التقرير الصادر عن منظمة الدول العربية المصدرة للبترول "أوابك " انخفاض واردات الولايات المتحدة الأمريكية من المنتجات النفطية خلال شهر ديسمبر 2021 بنسبة 3.3 % لتصل إلى حوالى 2 مليون برميل يوميا، كما انخفضت صادراتها من المنتجات النفطية بنسبة 5.6 % لتبلغ حوالى 5 ملايين برميل يوميا.

وكانت بيانات رسمية قد أظهرت، تراجعا حادا وغير متوقع لمخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 4.8 مليون برميل، بحسب "روسيا اليوم".