سعر اليورو اليوم السبت 12-2-2022.. تعرف على تطورات العملة الأوروبية

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر اليورو اليوم السبت 12-2-2022، تباينا أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 17.85 جنيه للشراء، و18.01 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 17.85 جنيه للشراء، و18.02 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 17.87 جنيه للشراء، و17.99 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

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