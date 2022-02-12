شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاقتصاد الألماني يدعو إلى تخفيف تدريجي لقيود كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا وزير الاقتصاد الألماني إلى الاتفاق على خطة خلال الاجتماع المقبل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات من أجل تخفيف قيود مكافحة كورونا، تدريجيا.

وقال الوزير روبرت هابيك في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "وفقا لتقديرات الخبراء، من المتوقع الوصول إلى ذروة موجة الإصابات في منتصف شباط/فبراير... لذلك تقرر عقد مؤتمر رؤساء الحكومات على المستوى الاتحادي الولايات في 16 فبراير في الوقت المناسب لتنسيق خطوات الفتح الأولى على نحو وثيق"، مؤكدا في ذلك أهمية اتباع نهج موحد.

وأضاف هابيك، الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار: "علينا توضيح الأولويات، وكيف يمكن أن تبدو المراحل الأولى لإعادة الفتح، وما هي المعايير الموحدة على مستوى ألمانيا"، مشيرا إلى أن القطاع الاقتصادي والموظفين بحاجة إلى خطة موثوقة لإعادة الفتح تم تنسيقها على نحو وثيق بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات.

ويرى هابيك أن تخفيف القيود يجب أن يتم على نحو تدريجي وبحسب الوضع في كل أقليم، مشيرا في الوقت نفسه إلى الحاجة إلى مؤشرات وقيم قصوى موحدة يمكنها أن تبين أي زيادة وشيكة للأعباء في النظام الصحي، مضيفا أنه في حال ظهر متحور جديد من الفيروس يهدد بزيادة العبء على نظام الرعاية الصحية، فيجب أن يكون من الممكن اتخاذ قرار بشأن فرض قيود جديدة عند الوصول إلى قيم معينة.