شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصناعة: إنشاء معملين معتمدين لفحص المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين من خلال الالتزام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دولياً في إجراءات الفحص والإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة، وبما يسهم في تيسير حركة التجارة بين مصر ومختلف الأسواق العالمية.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على تطوير المنظومة الإجرائية بفروع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وبما يسهم في تسريع وتيرة الفحص والإفراج عن الشحنات وعدم تكدس المنتجات في الموانئ المصرية، لافتةً إلى جهود الحكومة المصرية الهادفة الى حوكمة كافة المنافذ الحدودية وتطوير الدوائر الجمركية وبما يسهم في تقليل زمن الافراج الجمركي وتسهيل الاجراءات.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة للمبنى الجديد لمعامل الفحص بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بميناء الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، وقد رافق الوزيرة خلال الافتتاح اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات واللواء/ محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندس محمود محرز رئيس شركة القاهرة للاستثمار، حاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي والمهندس محمد انور رئيس الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية ، والربان طارق شاهين رئيس الهيئة العامة لميناء الاسكندرية والدخلية.

وقالت الوزيرة، إن الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات قامت برفع كفاءة البنية التحتية لمعامل الهيئة بميناء الدخيلة حيث قامت بانشاء مبنى جديد للمعامل الكيمائية والصناعية لفحص الرسائل الواردة لميناءي الإسكندرية والدخيلة، مشيرةً إلى أن المبنى الجديد يضم 29 معملاً تغطي كافة مجالات الفحص التقليدية وعدد من المجالات الجديدة والتي تتواجد لاول مرة في مصر والشرق الأوسط، حيث تم إنشاء 4 معامل متخصصة في مجالات جديدة تشمل البوليمرات والبلاستيك القابل للتحلل وفحص المنظفات والصابون بالإضافة إلى فحص الأخشاب ومواد البناء واختبارات جودة النسيج.

ونوهت الوزيرة إلى أن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تعمل على تطوير المعامل الغذائية والكيميائية وتزويدها بأحدث الأجهزة المعملية لتوسيع نطاق مجالات الفحص وزيادة السعة المعملية، وذلك بهدف الحصول على افضل النتائج في اسرع وقت ممكن ومن ثم استيعاب الواردات وتعزيز ودعم الصادرات.

ومن جانبه، أوضح اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن المبنى الجديد مكون من4 طوابق حيث يضم الطابق الارضي 5 معامل في مجالات فحص المنتجات البترولية، والكيماويات الأمنية، والكابلات الكهربائية ، وقواطع التيار المنزلية بالإضافة إلى مقابس ومفاتيح الإنارة والشاسيهات الكهربائية ، مشيراً إلى أن الطابق الأول يتضمن 10 معامل متخصصة ومن بينها معامل فحص الكرتون والمنتجات الورقية والاختبارات الكيمائية على المنتجات الغذائية ، والخصائص الطبيعية للمنتجات بالاضافة إلى معمل الفيروسات البيولوجية.

ولفت النجار إلى أن الطابق الثانى يضم 8 معامل تشمل مجالات البوليمرات والبلاستيك القابل للتحلل، وتقدير بقايا العناصر الثقيلة وفحص التبغ والسجائر، وفحص الأخشاب ومواد البناء بالاضافة إلى فحص البصريات، واختبارات الكيمياء الصناعية فضلاً عن إختبار المنظفات، وفحص الدهانات والأحبار والأدوات الكتابية، مشيراً إلى أن الطابق الثالث للمبنى يضم 6 معامل متخصصة فى مجالات تقدير متبقيات المبيدات ، وتقدير السموم الفطرية ، وتقدير المواد المضافة إلى جانب فحص النسيج والجلود ولعب الأطفال ، والفريون، والمعايرة .

وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى أن الهيئة توفر خدمات الفحص بما يزيد عن 400 اختبار معتمد وذلك بكافة مؤانئ الدولة الجوية والبحرية والبرية والتى تشمل مطار القاهرة ومؤانىء الدخيلة ودمياط وبورسعيد والأدبية وأسوان وسفاجا ونوبيع، لافتاً إلى ان معامل الاختبارات الغذائية والكيمائية بالهيئة من أوائل المعامل المصرية التى تم إعتمادها دولياً طبقاً للمواصفة القياسية ISO /IEC/17025 ،وذلك بالاضافة الى أن معامل الهيئة حاصلة على الاعتماد الدولى من المجلس الوطنى للاعتماد " إيجاك".