شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تتراجع وأسعار النفط ترتفع على وقع التصعيد في أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت الأسهم الأمريكية وارتفعت أسعار النفط على وقع التصعيد في أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، فيما لامس خام برنت الـ 95 دولارا للبرميل.

وفى وقت سابق قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين اليوم الجمعة، إن الغزو الروسي لأوكرانيا "يمكن أن يبدأ في أي وقت"، بما في ذلك خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، ولا تزال الولايات المتحدة "ترى علامات مقلقة للغاية على تصعيد روسي، بما في ذلك وصول قوات جديدة إلى منطقة الحدود الأوكرانية.

وأدلى كبير الدبلوماسيين الأمريكيين بهذه التصريحات إلى جانب نظرائه من المجموعة الرباعية - أستراليا والهند واليابان - بعد يوم من الاجتماعات في ملبورن وبعد أن حذرت وزارة الخارجية والرئيس جو بايدن المواطنين الأمريكيين من مغادرة أوكرانيا على الفور.

وقال بلينكين "كما قلنا من قبل ، نحن في نافذة يمكن أن يبدأ فيها الغزو في أي وقت - ولكي نكون واضحين يشمل ذلك أثناء الأولمبياد".