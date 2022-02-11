الاقتصاد

"هيرميس" تصعد بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية بالبورصة خلال أسبوع

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن "هيرميس" تصعد بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية بالبورصة خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفعت 3 قطاعات على رأسها الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 6.7%، مدفوعًا بارتفاع سهم المجموعة المالية هيرميس بأكثر من نسبة 10% بعد تلقيها عرض شراء من بنك أبو ظبي الأول، أعقبه قطاع مواد البناء بنسبة 0.3%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.1%، فيما تصدر القطاعات المتراجعة الخدمات التعليمية بنسبة 3.9%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 3.7%، يليه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 3.4%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 3.2%.

 

وهبطت قطاعات الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، خدمات النقل والشحن، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.7%، 2.5%، 2.4%، على التوالي، وانخفض قطاع المنسوجات والسلع العمرة بنسبة 1.9%، ونزل قطاع البنوك بنسبة 1.8%، وتراجع قطاعي الطاقة والخدمات المساندة والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.5%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.1%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.1%.

 

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 11578.54 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.16% ليغلق عند مستوى 2116.39 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" تراجعًا بنحو 1.66% ليغلق عند مستوى 3140 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 0.27% ليغلق عند مستوى 13816.44 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز في بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 4631.52 نقطة.
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا