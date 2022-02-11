شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة مدينتي المفتوحة للجولف للهواة برعاية طلعت مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت صباح اليوم الجمعة، بطولة مدينتي المفتوحة للجولف للهواة 2022، تحت رعاية الاتحاد المصري للجولف بالتنسيق مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة، وتقام البطولة على ملعب نادي جولف مدينتي لمدة يومين بمشاركة 90 لاعبًا ما بين مصريين وأجانب.

وتوافد اللاعبون المشاركون ببطولة مدينتي، منذ الصباح الباكر على نادي جولف مدينتي، ووزع القائمون على تنظيم البطولة هدايا تذكارية على اللاعبين، الذين استقلوا سيارات مخصصة لنقلهم إلى ملعب جولف مدينتي، لبدء المنافسات والتي استمرت حتى ظهر اليوم، وأعقبها تنظيم فعاليات ترفيهية لأعضاء نادي جولف مدينتي والمشاركون بالبطولة.

وتشهد بطولة مدينتي للجولف هذا العام منافسة قوية في ظل مشاركة نسبة تصل إلى 40% من اللاعبين أجانب من جنسيات مختلفة مثل كوريا الجنوبية، بريطانيا، اسكتلندا، ألمانيا، فرنسا، ماليزيا، كما يتأهل أصحاب المراكز الأولى بالبطولة من المصريين للانضمام للمنتخب الوطني.

وفي نفس السياق، تتميز بطولة مدينتي بمشاركة واسعة من السيدات وصلت إلى 14 سيدة منهن مصريات وأجانب، كما يشارك بالبطولة عدد كبير من الشباب، والذين أمامهم فرصة للانضمام للمنتخب الوطني حال تحقيق نتائج إيجابية بالبطولة.

وأشاد المشاركون بالبطولة بالمستوى المميز للتنظيم وكذلك ملعب جولف مدينتي، والذي يعد أحدث ملعب جولف في مصر، والوحيد المؤهل لاستقبال تنظيم بطولات خلال فصل الشتاء نظرًا لزراعته بعشب ذات جودة عالية، وتوافر نظام حديث لصرف مياه الأمطار تؤهل الملعب لاستضافة بطولات دولية.

وسبق أن حصد نادي جولف مدينتي التابع لمجموعة طلعت مصطفى جائزة أفضل ملعب جولف في مصر لعام 2021 والصادرة عن مؤسسة World Golf Awards، وذلك بعد منافسة مع 12 ملعبًا داخل مصر، وتفوق ملعب جولف مدينتي بعدما حصد أعلى أصوات من قبل المتخصصين في صناعة الجولف ووسائل الإعلام والجمهور.



انطلاق بطولة مدينتي المفتوحة للجولف للهواة برعاية طلعت مصطفى (11)



انطلاق بطولة مدينتي المفتوحة للجولف للهواة برعاية طلعت مصطفى (12)



انطلاق بطولة مدينتي المفتوحة للجولف للهواة برعاية طلعت مصطفى (13)



انطلاق بطولة مدينتي المفتوحة للجولف للهواة برعاية طلعت مصطفى (14)



انطلاق بطولة مدينتي المفتوحة للجولف للهواة برعاية طلعت مصطفى (1)



انطلاق بطولة مدينتي المفتوحة للجولف للهواة برعاية طلعت مصطفى (2)



انطلاق بطولة مدينتي المفتوحة للجولف للهواة برعاية طلعت مصطفى (3)



انطلاق بطولة مدينتي المفتوحة للجولف للهواة برعاية طلعت مصطفى (4)



انطلاق بطولة مدينتي المفتوحة للجولف للهواة برعاية طلعت مصطفى (5)



انطلاق بطولة مدينتي المفتوحة للجولف للهواة برعاية طلعت مصطفى (6)



انطلاق بطولة مدينتي المفتوحة للجولف للهواة برعاية طلعت مصطفى (7)



انطلاق بطولة مدينتي المفتوحة للجولف للهواة برعاية طلعت مصطفى (8)



انطلاق بطولة مدينتي المفتوحة للجولف للهواة برعاية طلعت مصطفى (9)