شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 7.5 %.. بريطانيا تحقق أعلى معدل نمو سنوي منذ 1941 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت بيانات رسمية اليوم الجمعة، نمو الاقتصاد البريطاني بأكبر معدل سنوي منذ أكثر من ثمانية عقود، بحسب ما نشره المكتب الوطني للإحصاء، الذي أكد أن الناتج القومي المحلي في بريطانيا نما خلال العام 2021م بنسبة 7.5 %، محققاً بذلك أعلى معدل نمو سنوي منذ العام 1941م.

ويأتي هذا خلافاً لتوقعات المحللين السابقة التي قدرت أن يحقق الاقتصاد البريطاني نموا بنسبة 7.3 % بعد التراجع الكبير في العام السابق، حينما أفرزت سياسات الإغلاق المصاحبة لجهود احتواء فيروس كورونا إنكماش بنسبة 9.4 % بنهاية العام 2020م.

وقال وزير المالية البريطاني ريتشي سوناك تعليقاً على النتائج : تظهر أرقام اليوم أنه على الرغم من انتشار فصيل "أوميكرون" إلا أن الاقتصاد كان مرناً بشكل ملحوظ"، مضيفا: لقد كنا الاقتصاد الأسرع نموا في مجموعة السبع خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن نستمر في كوننا الاقتصاد الأسرع نموءً هذا العام .

وفي سياق متصل أعرب وزير المالية عن تفهمه لقلق المواطنين البريطانيين بشأن الزيادة الكبيرة في معدلات التضخم خلال المدة الماضية، لا سيما فواتير الطاقة، مبيناً أنه على الرغم من أن تلك الزيادة تأتي نتيجة للزيادات العالمية، الا أن الحكومة عملت على مساعدة المواطنين البريطانيين من خلال حزمة كبيرة من الدعم لمساعدة ملايين العائلات في تحمل تكلفة الفواتير العالية.