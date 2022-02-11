شكرا لقرائتكم خبر عن الوكالة الدولية للطاقة تحذر من ارتفاع أسعار النفط مجدداً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت الوكالة الدولية للطاقة من احتمال ارتفاع أسعار النفط العالمية مجددا بالرغم من كفاح منظمة أوبك بلس "المزمن" لزيادة الإنتاج، إلا إذا ضخت الدول النفطية الكبرى بالمنظمة من الشرق الأوسط المزيد من النفط لتعويض النقص.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر النفط الخام ارتفع إلى معدل غير مسبوق منذ سبع سنوات ليتجاوز 90 دولار للبرميل مع تراجع الطلب بسبب جائحة كورونا فيما انخفضت الإمدادات العالمية.

ولم تستطع منظمة أوبك بلس، المؤلفة من 23 دولة، أن تستعيد بشكل كامل معدلات الانتاج الذي كانت قد أوقفته في وقت سابق، بسبب نقص الاستثمار واضطراب عمليات الانتاج، وهي مشكلة تتوقع الوكالة الدولية للطاقة تفاقمها.

وتتوقع الوكالة أن تواجه الأسواق المزيد من الإنهاك، في ظل بلوغ مخزونات النفط أدنى مستوياتها منذ سبع سنوات.