شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات.. وعيار 21 يهبط لـ 799 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هبطت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة بحوالي 3 جنيهات، وذلك مع تراجع السعر العالمي للذهب، وسجل الذهب في مصر الآن 799 جنيها للجرام مقابل 802 جنيها للجرام أمس، وقد نشهد تغيرات أخرى في الأسعار خلال الساعات القادمة وقبل إغلاق السوق في ساعة متأخرة من مساء اليوم.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 : 684.85 جنيه.

عيار 21 : 799 جنيها.

عيار 24 : 913.10 جنيه.

الجنيه الذهب : 6392 جنيها.

أونصة الذهب : 1827 دولار.

التوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية، حدت من المكاسب الخاصة بالذهب خلال الفترة الحالية، حيث يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفع سعر الفائدة على مرحلتين الأولي خلال العام الجاري وتشمل رفع الفائدة مرتين، والثانية على مدار 2023 و2024 برفع الفائدة 6 مرات ليصبح إجمالي رفع الفائدة 8 مرات بحلول عام 2024.

وتراجع الذهب مع تبدد جاذبيته كأداة تحوط من التضخم بعد ارتفاع أسعار المستهلكين في أميركا، الأمر الذي عزز التوقعات بأن الفدرالي الأميركي سيرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وارتفع الذهب نحو 1.1% هذا الأسبوع، إذ زادت المخاوف من التضخم والتوترات الجيوسياسية الطلب على الأصول الآمنة، إضافةً إلى تزايد الضغط على الفدرالي الأميركي للتحرك بحزم في مواجهة التضخم، بعد قفزة كبيرة غير متوقعة في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة.