شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسمنت للمستهلك 1250 جنيها للطن والحديد يسجل 15 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء، أن أسعار مواد البناء تواصل استقرارها في السوق المحلى اليوم، وتسجل أسعار الأسمنت للمستهلك تسجل 1250 إلى 1300 جنيه للطن في الأسواق اليوم، مشيرا إلى أن سعر طن الأسمنت السائب بلغ 1200 جنيه.

وأضاف رئيس شعبة مواد البناء فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن سعر الحديد والصلب يسجل 15000 إلى 15200 جنيه للطن فى مصانع الدورة المتكاملة ويسجل فى مصانع الدرفلة 14500 إلى 14800 جنيه الآن.

وأشار الزيني إلى أن الشعبة ستعقد اجتماعا عاجلا لها هذا الأسبوع لبحث مسألة تحرك أسعار الأسمنت، ومن المقرر دعوة رئيس اتحاد الغرف التجارية المهندس إبراهيم العربى.