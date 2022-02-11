شكرا لقرائتكم خبر عن مطار هيثرو : حركة المسافرين جاءت دون التوقعات في يناير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال أكبر مطارات بريطانيا هيثرو اليوم الجمعة إن الطلب على السفر في يناير كان أضعف من المتوقع، إذ أثرت المخاوف من السلالة أوميكرون سريعة الانتشار المتحورة من فيروس كورونا على المعنويات، وهو ما دفع أكثر من 1.3 مليون راكب إلى إلغاء رحلاتهم أو الإحجام عن حجز الرحلات.

لكن المطار أبقى على توقعاته لهذا العام دون تغيير بأن يتجاوز الطلب على السفر نصف مستويات ما قبل الجائحة بقليل، إذ تتعافى طلبات الحجز لقضاء العطلات الصيفية خارج المملكة المتحدة