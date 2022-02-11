شكرا لقرائتكم خبر عن 20 ألف ريال الحد الأدنى لتقسيط مديونية التأمينات الاجتماعيةاستبعاد المشتركين وفق 5 طرق متاحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت التأمينات الاجتماعية، عن أنها أتاحت عبر منصة «تأميناتي أعمال» استبعاد المشتركين وفق خمس طرق متاحة تضمنت، موقع التأمينات، والفرع، وتحديث البيانات عن طريق مركز المعلومات الوطني، أو عن طريق إنهاء نشاط المنشأة، وأخيرا الاستبعاد الاستباقي للمشترك غير السعودي، مؤكدة ضرورة تحديد سبب الاستبعاد، وفي حال استبعاد المشترك بأثر رجعي سيتطلب مستندات إنهاء العلاقة التعاقدية.

تقسيط المديونيةوخلال ورشة عمل عن بعد نظمتها التأمينات صباح أمس، بعنوان «رحلة في تأميناتي أعمال»، أكدت أن المنشأة تمنح خيار تقسيط المديونية وفق أربعة اشتراطات، تضمنت، أولا في حال بلغت أو تجاوزت المديونية الـ 20 ألف ريال بعد خصم الدفعة المقدمة إن وجدت، ثانيا أن تكون مهلة سداد الدفعة المقدمة 7 أيام عمل وللمؤسسة قبول التمديد أو رفضه، ثالثا أن يكون مجموع مبلغ القسط الشهري مع المستحقات الشهرية في شهر الاستحقاق يعتبر الحد الأدنى المطلوب سداده = القسط الشهري + مستحقات الشهر الحالي، رابعا يجب سداد الحد الأدنى المطلوب سداده شهريا، وفي حال نقص المبلغ المسدد عن الحد الأدنى فإن ذلك يعتبر تخلفا عن سداد القسط.

خدمات المنصةوأشارت لإمكانية تقديم الطلبات لأصحاب الأعمال مباشرة عن طريق حسابه في تأميناتي أعمال بحيث أصبح بإمكانه التقدم بإضافة مدة بأثر رجعي أو تعديل مدد بأثر رجعي وتعديل بيانات المنشأة وتقديم طلبات التقسيط والإعفاء من غرامات التأخير وكذلك رفع المستندات مباشرة عن طريق حسابه، موضحة أنه تم استحداث صلاحية مدير الحساب والتي تتيح من خلالها إعطاء كافة الصلاحيات لمدير الحساب وتمكنه من إجراء العمليات مثل إضافة المشرفين على الفروع أو استبعادهم وحتى تغيير الصلاحيات بهم، كما تمكنه من نقل عمليات المشتركين السعوديين بين الفروع وكذلك تحويل الفروع من رئيسي إلى فرعي، وتغيير ملاك المنشأة، وغيرها في النظام، ويمكن لجميع المنشآت المسجلة في التأمينات بغض النظر عن كيانها القانوني تعديل تفاصيل المنشأة من خلال موقع التأمينات أو الفرع.

غرامات التأخيروأوضحت «التأمينات»، أن الخدمة أتاحت كذلك تسجيل جميع فئات المشتركين السعودي أو الأجنبي أو الخليجي، كما أتاحت المنصة خدمة الإعفاء من غرامات التأخير في حال عدم حصولها على إعفاء سابق، إذ تظهر بيانات المنشأة المسجلة، حصولها على إعفاء سابق من عدمه، كما تظهر مهلة لصاحب العمل لسداد الدفعة وقبوله، مشيرة إلى أن الإعفاء يتم في حال سداد المبلغ خلال 7 أيام عمل من المهلة المسموحة، كما يمكن تمديد مهلة السداد إلى 14 يوم عمل كحد أقصى.

اختصار العملوأطلقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، منصتها الرقمية «تأميناتي أعمال» بإصدارها المطور، الأربعاء الماضي برعاية وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة محمد الجدعان، كأحدث منصات المؤسسة الرقمية، التي تهدف إلى أتمتة جميع إجراءات أصحاب العمل وتقديم خدماتها الرقمية بقالب جديد متطور وسهل، مما يحقق المرونة واختصار دورة العمل، عبر تقديم المزيد من الخدمات المتجددة وتحقيق التميز في خدمة العميل، من خلال الربط مع الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق الجودة والسرعة المطلوبة ومشاركة المعلومات، وتتيح لصاحب العمل أو مشرف المنشأة استكمال تسجيل أو تعديل أو إنهاء نشاط المؤسسة، كما يمكن إضافة عقود عمل المشتركين وتعديل بيانات مدد اشتراكهم وتحديث أجورهم، والإبلاغ عن إصابات العمل والصرف والتعويض عن تكاليف العلاج وغيرها من الخدمات.