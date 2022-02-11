شكرا لقرائتكم خبر عن الرقم القياسي للإنتاج الصناعي المحلي يرتفع بـ 11.2 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل معدل النمو السنوي للرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بالمملكة 11.2 % خلال شهر ديسمبر الماضي، على أساس سنوي؛ وهو ثاني أعلى معدل نمو سنوي خلال السنوات الثلاث الأخيرة تقريبًا.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، الصادرة أمس، فقد استمر معدل النمو في تحقيق اتجاهات نمو إيجابية للشهر الثامن على التوالي خلال عام 2021، كمؤشر على التحسن في اتجاهات الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في الأنشطة الفرعية الثلاثة (التعدين واستغلال المحاجر، والصناعة التحويلية، وإمدادات الكهرباء والغاز).

وأوضحت الهيئة أنه بالنسبة إلى الأجل الطويل، يمكن ملاحظة أن نمو الرقم القياسي للإنتاج الصناعي أصبح إيجابيا في مايو 2021 واستمر الاتجاه التصاعدي في الأشهر التالية بعد سلسلة من الأشهر التي شهدت معدلات نمو سلبية في عام 2020 متأثرة بشكل رئيسي بآثار الوباء العالمي.

وأشارت إلى الأهمية النسبية لأنشطة التعدين واستغلال المحاجر (يشمل إنتاج النفط)، الصناعة التحويلية، إمدادات الكهرباء والغاز، والتي بلغت نحو 74.5 %، و22.6 %، و2.9 %؛ على التوالي، وبالتالي فإن اتجاهات مؤشر الإنتاج الصناعي في نشاط التعدين واستغلال المحاجر تهيمن على الاتجاه العام في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي.

وبالمقارنة على أساس شهري، ارتفع الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي بنسبة 0.8 %؛ حيث ظهر نشاط التعدين واستغلال المحاجر مرتفعا بنسبة 1.1 %، وارتفع إنتاج المملكة للنفط خلال شهر ديسمبر ليصل إلى أكثر من 10 ملايين برميل يوميا مقارنة بـ 9.9 مليون برميل يوميا في نوفمبر الذي سبقه.

كما ارتفع إنتاج نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 0.1 % متأثرا بالزيادة في أعداد المصانع المنتجة خلال الشهر، حيث أشار التقرير الشهري لوزارة الصناعة والثروة المعدنية عن بدء مرحلة الإنتاج الفعلي في 78 مصنعًا خلال شهر ديسمبر 2021.

على جانب آخر، أشار تقرير «الإحصاء» إلى تراجع نشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 9.7 %، موضحًا أنه على الرغم من ذلك لم يكن له تأثير ملحوظ في مؤشر الإنتاج الصناعي بسبب وزنه المنخفض.