شكرا لقرائتكم خبر عن 6.8 % ارتفاعا بالناتج المحلي في الربع الرابع من 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة، بنسبة 6.8 ٪ خلال الرابع من العام الماضي 2021، مقارنة بالربع المماثل من العام الذي سبقه 2020.

وأرجعت الهيئة النمو الإيجابي إلى الارتفاع الكبير، الذي حققته الأنشطة النفطية بنسبة 10.8 ٪، بالإضافة إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 5 ٪، مشيرة إلى أن أنشطة الخدمات الحكومية سجلت ارتفاعا قدره 2.4 ٪.

على المستوى الربعي، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة ارتفاعا قدره 1.6 ٪ في الربع الرابع من 2021، مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه، مرجعة الارتفاع إلى النمو الإيجابي، الذي شهدته الأنشطة النفطية بنسبة 1.8 ٪، بالإضافة إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بمقدار 1.5 ٪، كما حققت أنشطة الخدمات الحكومية نموا قدره 1.2 ٪.

كما أشارت تقديرات هيئة الإحصاء، على مستوى عام 2021 كاملا، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2021، سجل معدل نمو 3.3 ٪ مقارنة بالتراجع، الذي شهده عام 2020 بنسبة -4.1 ٪.

وأرجعت نمو الناتج المحلي في عام 2021، إلى تعافي الاقتصاد من أزمة «كوفيد 19»، إذ تعافت الأنشطة غير النفطية مسجلة نموا بمعدل 6.6 ٪، فيما حققت أنشطة الخدمات الحكومية معدل نمو قدره 1.5 ٪، وحققت الأنشطة النفطية نموا بنسبة 0.2 ٪.