شكرا لقرائتكم خبر عن لولو تطلق مهرجان «النكهات العربية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت لولو السعودية للأسواق الكبرى مهرجان «نكهات عربية» لست دول عربية تشتهر بنكهاتها المميزة منها مصر وسوريا والمغرب والأردن، أمس، في لولو هايبر ماركت في حي الملز، شارع علي بن أبي طالب في الرياض، بحضور سفراء الدول معالي د. علي الكايد سفير المملكة الأردنية الهاشمية، وسعادة د. مصطفى المنصوري سفير المغرب، وسعادة د. أحمد فاروق سفير جمهورية مصر العربية، وكان في استقبالهم السيد شهيم محمد مدير لولو السعودية للأسواق الكبرى.

كما تم افتتاح المهرجان في جدة، في لولو هايبر ماركت، فرع المروة يوم الأربعاء 9 فبراير. وقد تم تكريم هذه المناسبة من قِبَل كبار الضيوف.. معالي السيد إبراهيم أجولي - القنصل العام للمملكة المغربية في جدة، ومعالي السيد محمد رمضان - قنصل جمهورية مصر العربية في جدة.

وسيقدم المهرجان الذي يستمر من 9 إلى 16 فبراير خيرات المأكولات العربية وأطباقها الشهية محضّرة في أقسام الأطعمة الساخنة في لولو بجميع أنحاء المملكة، ومجموعة واسعة من المنتجات المميزة بأسعار معقولة، مثل الأجبان المصرية المتنوعة، والزيتون التونسي وزيت الزيتون الفلسطيني والحلاوة الأردنية الشهيرة والمخللات المشكّلة والمكسرات المغطاة بالعسل المحلي، والسمسم، وأنواع مختلفة من الشاي، بما في ذلك تشكيلة زهرة الكركديه الشعبية، ومقرمشات البسكويت بنكهة الزعتر واليانسون والأعشاب المحلية الأخرى.

وقال السيد شهيم محمد: لولو تأخذ على عاتقها تقديم النكهات من مختلف أنحاء العالم وبجودة عالية خصوصًا في العالم العربي، ونريد لعملائنا استكشاف مذاق الأصناف المتنوعة مثل الكبة والمشاوي والكشري المصري، والحلويات السورية. إضافة إلى ذلك، هناك ثروة من الأجبان العربية والمخللات والبسكويت والحلويات التي ستكون معروضة بأسعار مذهلة.