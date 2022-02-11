شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تأهيل "النصر للسيارات" استعدادا لتصنيع أول سيارة كهربائية بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة قطاع الأعمال العام مساعيها لإبرام اتفاق مع شركة صينية لتصنيع أول سيارة كهربائية فى مصر، وذلك بالتعاون مع الشركة التى سيقع عليها الاختيار وشركة النصر للسيارات التابعة للقابضة للصناعات المعدنية، حيث إنه من المتوقع إعلان التفاصيل خلال الأيام المقبلة فور نجاح المكتب الاستشارى الألمانى فى اتمام الاتفاق مع الجانب الصيني.

وأشار مصدر بشركة النصر للسيارات لـ"الخليج 365"، إلى أن أعمال تأهيل شركة النصر للسيارات مستمرة ولم تتوقف منذ فشل الاتفاق مع شركة دونج فينج الصينية ؛لتصنيع السيارة نصر e70 ، لافتة إن الشركة باتت جاهزة لاستقبال عملية تصنيع السيارة الكهربائية الجديدة فور الاتفاق مع الجانب الصيني.

وأضاف المصدر أنه حتى الآن لم يتم إخطار الشركة بتوقيع الاتفاق الجديد، وبالتالى فإن المفاوضات جارية مع واحدة من كبري شركات تصنيع السيارات الصينية بحسب ما تم إعلانه.

وأشار إلى أن الشركة جاهزة لتصنيع سيارة أو مركبة كهربائية أخرى، سواء بالتعاون مع الصين أو كوريا الجنوبية شريطة توافر الـ"نو هاو" ومعدات المصنع الجديد، بعدما تم تأهيل أحد المصانع لاستقبال المعدات الجديدة.

يشار إلى أن مصر تسعى لتصنيع العديد من المركبات بالكهرباء تماشيا مع التوجه العالمى للحد من الانبعاثات الضارة يالبيئة، واستبدال التوكتوك بمركبة كهربائية.