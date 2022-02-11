شكرا لقرائتكم خبر عن الواردات المصرية من البوتاجاز ترتفع فى أكتوبر الماضى لـ179 ألف طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الواردات المصرية من البوتاجاز ارتفاعا طفيفا خلال الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات مبدئية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت قيمة الواردات في شهر أكتوبر الماضي، نحو 179 ألف طن، مرتفعا من 161 ألف طن في شهر أكتوبر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 18 ألف طن.

وقالت بيانات جهاز الإحصاء، إن معدلات الإنتاج شهدت ارتفاعا مماثلا في نفس الفترة، حيث بلغ حجم الإنتاج نحو 142.7 ألف طن في شهر أكتوبر الماضي، مقابل 140.6 ألف طن في نفس الشهر عام 2020، بزيادة طفيفة بلغت 2.1 ألف طن.

وكان الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي شهد ارتفاعا ملحوظا في أكتوبر الماضي، حيث بلغ حجم إنتاج الغاز الطبيعي نحو 4484 ألف طن "بيان مبدئى"، ارتفاعا من 3830 ألف طن فى شهر أكتوبر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 654 ألف طن، كما إن الإنتاج المحلى من الزيت الخام فى المقابل تراجع بشكل طفيف في شهر أكتوبر الماضي، حيث سجلت نحو 2383 ألف طن، بينما كانت 2485 ألف طن فى نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ 102 ألف طن.

وسجل إنتاج الغاز الطبيعي ارتفاعا ملحوظا في شهر سبتمبر الماضي، وبلغ 4 ملايين و584 ألف طن، بينما كانت 3 ملايين و877 ألف دولار في شهر سبتمبر عام 2020، بزيادة بلغت 707 ألف طن.