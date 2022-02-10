شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة وتونس تبحثان سبل التعاون المشترك ودعم العلاقات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيِّد في قصر قرطاج الرئاسي بالعاصمة تونس اليوم، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر.

وأعرب الرئيس التونسي عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله- على دعمهما تونس، كما أثنى على مجهودات الصندوق السعودي للتنمية.

وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس عبدالعزيز الصقر، أصالة العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، وقدم شكره للرئيس التونسي في تسهيل مهمة وفد الصندوق.

وبحث اللقاء، سبل التعاون المشترك ودعم العلاقات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية في المجالات كافة وتحديداً المشروعات الإنمائية التي يشرف على تنفيذها الصندوق السعودي للتنمية.

وفي سياق متصل، استقبلت دولة رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان بمقر الحكومة في العاصمة، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس.

كما أعربت دولة الرئيس عن بالغ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله- على دعم تونس في المجالات كافة.

فيما أكد السفير عبدالعزيز الصقر أن هذا الدعم من القيادة الرشيدة يؤكد عمق العلاقة بين البلدين الشقيقين، وناقش الطرفان خلال اللقاء، سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية وبحثا عدداً من الملفات التنموية الحالية والمستقبلية بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية عبر الصندوق السعودي للتنمية.