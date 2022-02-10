شكرا لقرائتكم خبر «جبل عمر» تعتزم تمديد مهلة إبرام اتفاقية ملزمة مع صندوق الإنماء مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت شركة جبل عمر للتطوير إشعار لمدير صندوق الإنماء مكة العقاري بشأن تمديد مهلة إبرام الاتفاقية الملزمة الخاصة بصفقة تسوية شاملة فيما يتصل بأصول الصندوق والحقوق والالتزامات المرتبطة بها مقابل إصدار أسهم جديدة لمالكي وحدات الصندوق في الشركة بحيث يكون في تاريخ يلي سريان التغييرات الأساسية على شروط وأحكام الصندوق.

وأشارت جبل عمر في بيان على «تداول»، إلى أنها ستعلن عن أي تطورات جوهرية بخصوص الصفقة المحتملة في حينه، وفقا للأنظمة واللوائح ذات الصلة.

وكانت شركة الإنماء للاستثمار أعلنت الحصول على موافقة مالكي الوحدات وكذلك هيئة السوق المالية على تغيير أساسي في صندوق الإنماء مكة العقاري على أن يكون سريان التغيير بتاريخ 21 فبراير 2022.

ويتضمن التغيير الأساسي تغيير درجة مخاطر الصندوق من متوسط إلى مرتفع، وإضافة أهم بنود الاتفاقية الملزمة التي سيتم إبرامها بين شركة جبل عمر للتطوير والصندوق (اتفاقية الصفقة)، وإضافة النطاق الزمني لتنفيذ الصفقة.

وتلقت «جبل عمر للتطوير»، إشعارا من مدير صندوق «الإنماء مكة العقاري» في 9 يناير 2022 يفيد بموافقة مالكي وحدات الصندوق على إجراء التغييرات الأساسية على شروط وأحكام الصندوق بما يتيح خيار التخارج العيني لمالكي الوحدات وفقا لشروط وأحكام العرض، تفويض مدير الصندوق باستكمال أي إجراءات تنظيمية مطلوبة لتمكين مدير الصندوق من قبول العرض نيابة عن الصندوق.