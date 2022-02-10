شكرا لقرائتكم خبر 1311 % تغطية اكتتاب الأفراد في «علم».. وتخصيص 6 أسهم للمكتتب كحد أدنى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغت تغطية الأفراد في اكتتاب شركة «علم» نسبة 1311.57%، فيما تم تخصيص 6 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب، بحسب إعلان شركة الرياض المالية مدير الاكتتاب والمستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي.

وأشارت الرياض المالية إلى أنه تم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، وذلك بنسبة تخصيص تبلغ 0.50214% على أساس تناسبي، كما قد تم تجميع كسور الأسهم وتخصيصها بشكل تنازلي بدءا من الطلبات الأعلى بواقع سهم لكل طلب حتى نفادها.

وطرحت الشركة 24 مليون سهم تمثل 30% من رأس مال الشركة خصص 70% منها للجهات المشاركة و30% للأفراد.

وكانت فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد بدأت الخميس الموافق 3 فبراير 2022م، وانتهت الأحد 6 فبراير 2022 باكتتابهم في كامل الأسهم المخصصة لهذه الشريحة والبالغة 7.2 ملايين سهم بنسبة 30% من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 128 ريالا للسهم الواحد، وذلك من خلال الجهات المستلمة.

تفاصيل تغطية اكتتاب الأفراد:

عدد المشاركين الأفراد 1,126,626 مشتركا.

الأسهم المطروحة للأفراد 7,200,000 سهم.

سعر الطرح 128 ريالا للسهم.

تغطية الأفراد 1,311.57%.

القيمة الإجمالية لطلبات الأفراد 12.09 مليار ريال.

التخصيص 6 أسهم كحد أدنى لكل فرد

تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بنسبة 0.50214%.

رد فائض اكتتاب المكتتبين الأفراد في موعد أقصاه 10 فبراير 2022.