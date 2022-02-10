1311 % تغطية اكتتاب الأفراد في «علم».. وتخصيص 6 أسهم للمكتتب كحد أدنى

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وأشارت الرياض المالية إلى أنه تم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، وذلك بنسبة تخصيص تبلغ 0.50214% على أساس تناسبي، كما قد تم تجميع كسور الأسهم وتخصيصها بشكل تنازلي بدءا من الطلبات الأعلى بواقع سهم لكل طلب حتى نفادها.
وطرحت الشركة 24 مليون سهم تمثل 30% من رأس مال الشركة خصص 70% منها للجهات المشاركة و30% للأفراد.
وكانت فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد بدأت الخميس الموافق 3 فبراير 2022م، وانتهت الأحد 6 فبراير 2022 باكتتابهم في كامل الأسهم المخصصة لهذه الشريحة والبالغة 7.2 ملايين سهم بنسبة 30% من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 128 ريالا للسهم الواحد، وذلك من خلال الجهات المستلمة.
تفاصيل تغطية اكتتاب الأفراد:
عدد المشاركين الأفراد 1,126,626 مشتركا.
الأسهم المطروحة للأفراد 7,200,000 سهم.
سعر الطرح 128 ريالا للسهم.
تغطية الأفراد 1,311.57%.
القيمة الإجمالية لطلبات الأفراد 12.09 مليار ريال.
التخصيص 6 أسهم كحد أدنى لكل فرد
تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بنسبة 0.50214%.
رد فائض اكتتاب المكتتبين الأفراد في موعد أقصاه 10 فبراير 2022.
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