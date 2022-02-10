مسؤولون وخبراء يناقشون تفعيل دور المرصد الوطني للعمل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقش خبراء دوليون ومحليون في ورشة عمل عقدت بالرياض أمس سبل تفعيل دور المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، بحضور نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله أبو ثنين، ورئيسة جامعة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة إيناس العيسى، ونائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمة المدنية المهندس ماهر القاسم، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» تركي الجعويني، والمدير التنفيذي للمرصد الوطني للعمل الدكتور أسامة الجميلي والرئيس التنفيذي لشركة تكامل الدكتور أحمد يماني. وشارك في الورشة خبراء من البنك الدولي ومراصد عمل دولية ومسؤولون من عديد من الجهات الحكومية ومستشارين. أبرز ما تمت مناقشته:





التموضع الاستراتيجي للمرصد الوطني للعمل.



التوافق على توجه المرصد المستقبلي.



تعزيز دور المرصد في منظومة بيانات سوق العمل.



عوامل النجاح الرئيسة لتفعيل دور المرصد.



مراجعة احتياجات وأولويات المستفيدين الرئيسيين.



المشاركون في الاجتماع :



نائب وزير موارد البشرية للعمل الدكتور عبد الله أبوثنين.



رئيسة جامعة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة إيناس العيسى.



نائب وزير الموارد البشرية للخدمة المدنية المهندس ماهر القاسم.



مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» تركي الجعويني.



المدير التنفيذي للمرصد الوطني للعمل الدكتور أسامة الجميلي.



الرئيس التنفيذي لشركة تكامل الدكتور أحمد يماني.



خبراء من البنك الدولي.



ممثلون لمراصد عمل دولية.



مسؤولون ومستشارون من جهات حكومية



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