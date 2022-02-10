اتفاقية تورق بين التنمية الزراعية والسعودي للاستثمار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع صندوق التنمية الزراعية اتفاقية تعاون مع البنك السعودي للاستثمار، في مجال بيع وشراء السلع (تورق)، بهدف تقديم خيارات جديدة للتمويل المقدم للمستثمرين في القطاع الزراعي، وذلك ضمن برنامج الصندوق للتمويل بالشراكة مع المصارف والبنوك التجارية. ووقع الاتفاقية نائب مدير عام الصندوق للمالية سليمان الدويش، ومدير عام مصرفية الشركات في البنك السعودي للاستثمار ماجد فقيه. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز دور الصندوق في الإسهام بتحقيق الاستراتيجية الزراعية عبر أفضل وسائل التمويل المستدام، واستحداث خيارات جديدة لتقديم التسهيلات الائتمانية لعملاء الصندوق بالتعاون مع البنك السعودي للاستثمار من خلال الحصول على التمويل والخدمات في مجال الاعتمادات المستندية والتسهيلات الائتمانية، ورفع خدمات الإقراض المتنوعة التي يقدمها الصندوق، وتمكين المصارف والبنوك التجارية من القيام بالدور التنموي المأمول للإسهام في تمويل أنشطة القطاع الزراعي عبر دعم البرامج والاتفاقيات التنموية بين القطاعين الحكومي والخاص، وتقديم التسهيلات والحلول المالية المختلفة للمنشآت بأنواعها الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، إضافة إلى تحقيق الشراكة المثالية بينهما، وسد الفجوة التمويلية في القطاع الزراعي. الأهداف:





الإسهام بتحقيق الاستراتيجية الزراعية عبر وسائل تمويل مستدامة.



استحداث خيارات لتقديم التسهيلات الائتمانية لعملاء الصندوق.



رفع خدمات الإقراض التي يقدمها الصندوق.



تمكين المصارف والبنوك من القيام بالدور التنموي.



تقديم تسهيلات وحلول مالية للمنشآت بأنواعها.



سد الفجوة التمويلية في القطاع الزراعي.



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