113 مليارا إيداعات حساب المواطن حتى فبراير 2022

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وأوضح البرنامج في بيان له أن إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته في ديسمبر 2017 بلغ أكثر من 113 مليار ريال، منها 962 مليـون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.
وأشار إلى أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة (الدفعة 50) بلغ 25 مليون ريال.
وقال مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، إن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1062 ريالا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليوني رب أسرة مشكلين ما نسبته 94% بينما بلغ عدد التابعين 8.3 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 129 ألف مستفيد، مشكلين 6% من إجمالي المستفيدين الرئيسين.
وأشار الهاجري إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92%، أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 44%، وشكل الذكـور المستقلون 56%، موضحا أن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.
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