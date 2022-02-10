شكرا لقرائتكم خبر بنك الرياض يطرح صكوكا بقيمة 750 مليون دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتهى بنك الرياض من طرح صكوك رأسمال من الشريحة الأولى، مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة 750 مليون دولار، حيث سيتم تسوية الصكوك في 16 فبراير الحالي.

وأوضح البنك في بيان على (تداول) أن العدد الإجمالي للصكوك يبلغ 3,750 بناء على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار، فيما تبلغ القيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار، وبعائد 4% سنويا، مبينة أن مدة الاستحقاق ستكون دائمة بدون تاريخ استحقاق.

وأشار البيان إلى أنه يجوز للبنك في بعض الحالات استرداد الصكوك كما هو موضح في تعميم الطرح.

ويمكن بيع الصكوك بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي بصيغته المعدلة، ويأتي هذا بالإشارة إلى إعلان بنك الرياض المنشور على موقع السوق المالية السعودية (تداول) في 9 فبراير 2022 عن بدء طرح صكوك رأسمال من الشريحة الأولى، مقومة بالدولار من خلال منشأة ذات أغراض خاصة وطرحها داخل وخارج السعودية على مستثمرين مؤهلين.