2.2 مليار دولار خسائر كريدي سويس في الربع الرابع

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ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن المجموعة السويسرية تحذيرها من أن ارتفاع تكلفة الأجور وإعادة الهيكلة سيؤثر سلبا على نتائج المجموعة خلال العام الحالي، مما يعمق مشكلات المجموعة بعد تسجيل خسائر كبيرة خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وذكر البنك أنه سجل خسائر صافية خلال الربع الأخير من العام الماضي بقيمة ملياري فرنك (2.16 مليار دولار) وهي أكبر خسائر ربع سنوية منذ 4 سنوات، وذلك بسبب النفقات الكبيرة لقطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية.
وأشارت بلومبيرج إلى أن نتائج المجموعة جاءت أقل من التوقعات في قطاع إدارة الأصول.
وتكافح مجموعة كريدي سويس لتجاوز عام مضطرب شهد فضائح شركتي أركيجوس كابيتال مانجمنت وجري سل، والإطاحة برئيس مجلس الإدارة الجديد بعد شهور قليلة من توليه المنصب بسبب انتهاك قواعد الحجر الصحي المفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
وذكرت بلومبيرج أن المجموعة السويسرية مطالبة الآن بأن تؤكد لعملائها وموظفيها قدرتها على العودة إلى طريق الربحية، بعد أن حقق العديد من البنوك العالمية المماثلة أرباحا كبيرة خلال العام الماضي.
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