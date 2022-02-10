6.8 % نمو الناتج المحلي للمملكة في الربع الرابع 2021

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة خلال الربع الرابع من2021م ارتفاعا بنسبة 6.8% مقارنة بما كان عليه في نفس الفترة من عام 2020.

وأوضحت نتائج نشرة التقديرات السريعة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أمس، أن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية في المملكة حقق نموا إيجابيا بنسبة 5.0% خلال الربع الرابع 2021 مقارنة بما كان عليه في نفس الربع من العام 2020.

وبحسب نتائج نشرة التقديرات السريعة فقد حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية في المملكة نموا إيجابيا بنسبة 6.6% خلال عام 2021م مقارنة بما كان عليه في 2020.

وبينت نتائج النشرة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة حقق - بعد إجراء التعديلات الموسمية عليه - ارتفاعا بنسبة 1.6% خلال الربع الرابع مقارنة بما

كان عليه في الربع الثالث من نفس العام (2021).

ووفقا لدليل المصطلحات الإحصائية المستخدم في الهيئة العامة للإحصاء، تعرف التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي بأنها عبارة عن عملية تقدير للحسابات القومية ربع السنوية التي يتم إجراؤها خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي، ويتم نشرها بعد 40 يوما من نهاية الربع المرجعي عندما تكون البيانات المتعلقة بهذا الربع لا تزال غير مكتملة، وهي نفسها التقديرات التي يتم إجراؤها في الحسابات القومية ربع السنوية، ولكنها تتبنى افتراضات مبسطة بشأن استقراء بعض المؤشرات (الشهرية أو ربع السنوية)، ويتم استخدام العديد من المؤشرات المتعلقة بالإنتاج والنفقات والدخل والسعر والتجارة الخارجية، وتتعلق التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي بالاقتصاد الوطني بأكمله، ويتم تقديمها دون أية تفاصيل عن القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

يذكر أن التقديرات السريعة تستخدم من قبل صناع القرار والأكاديميين والباحثين الذين يرغبون في الحصول على رؤية مستقبلية طويلة الأجل لبيانات الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى ذلك تقوم المنظمات الدولية باستخدام البيانات المعدلة موسميا في إجراء مقارنات اقتصادية بين دول العالم.