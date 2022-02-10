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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر أنه تبقى 6 أيام على انتهاء مهلة تصحيح أوضاع المتسترين، داعيا عموم المنشآت المخالفة للمسارعة إلى التقدم الكترونيا بطلبات التصحيح، والاستفادة من مزايا المدة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر قبل انتهائها الأربعاء المقبل الموافق 16 فبراير 2022. وأوضح البرنامج أن الأسبوع الأخير للفترة التصحيحية يعد الفرصة الأخيرة المتبقية لتصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر في المملكة. وتعمل 20 جهة حكومية على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات وإيقاع العقوبات النظامية عليهم، والتي تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة مالية بقيمة 5 ملايين ريال. ويتلقى البرنامج الوطني لمكافحة التستر حتى نهاية يوم الأربعاء المقبل طلبات تصحيح الأوضاع وفق الخيارات التالية: الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي، واستمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة (سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص) وتصرف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حل المنشأة، إضافة إلى خيار حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي للمملكة بصفة نهائية.

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