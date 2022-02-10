9 جهات لتطوير قطاع المقاولات عبر37 هدفا استراتيجيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن صدور الموافقة على تشكيل اللجنة التنسيقية الدائمة لتطوير قطاع المقاولات برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل وعضوية ممثلين لـ9 جهات، للنهوض بهذا القطاع لمواجهة جميع التحديات التي تواجهه، نظرا للدور الحيوي والفعال الذي يلعبه في تعزيز الاقتصاد الوطني والإسهام في توطين الوظائف، مبينة أن اللجنة التنسيقية الدائمة تسعى إلى تحقيق 17 هدفا استراتيجيا. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن اللجنة حققت عددا من المنجزات خلال 2021، حيث أطلقت برامج تدريبية منتهية بالتوظيف بمسميات (فني مساحة، فني طرق، فني أبنية، مراقب أبنية)، كما درب 500 مرشح سعودي واعتمدت 400 مقاول، و2134 مكتبا هندسيا، وتفعيل 40 مركز اختبار في 12 منطقة إدارية في المملكة واختبار 73,604 عمال مهنيين.





وزارة المالية



وزارة الاقتصاد والتخطيط



وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية



وزارة التجارة



وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان



وزارة الاستثمار



الهيئة السعودية للمهندسين



الهيئة السعودية للمقاولين



هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية

17 هدفا:



تقليل الخلافات والنزاعات التجارية



تطوير أعمال المقاولين من أعمال فردية إلى مؤسسية



تطوير سياسات ضمان تكافؤ قدرات المقاولين مع المشاريع المطروحة في منافسات عادلة



تعزيز فرص الاستفادة من المشاريع الحكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة



التقليل من التستر التجاري



توفير مصادر تمويل مختلفة للقطاع الخاص



تحفيز استخدام تقنيات البناء



تقليل الاعتماد على الأيدي العاملة قليلة المهارة



رفع قدرات المقاولين والمطورين العقاريين



رفع الشفافية في السوق



تعزيز خبرات السوق المحلي ورفع المنافسة من خلال استقطاب شركات دولية



وضع آليات لمتابعة التزام المقاولين بمعايير البناء النظيف



آليات التحقق من اشتراطات السلامة المهنية



ضمان حقوق وصحة وسلامة العاملين في مواقع العمل



رفع نسبة التوطين الكمي والنوعي



توزيع مخاطر المشاريع الحكومية بين أصحاب المصلحة



رفع الجودة في إدارة واستلام المشاريع الحكومية



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