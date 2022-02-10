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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة التجارة فوزهم في انتخابات مجلس إدارة غرفة جازان، وذلك إثر صدور نتائج الانتخابات بعد انتهاء عملية الإدلاء بالأصوات مساء الأربعاء عبر نظام التصويت الالكتروني.

وأقرت اللجنة المشرفة على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بجازان للدورة (1443_1447هـ)، اعتماد فوز 8 مرشحين في الانتخابات هم: محمد المالكي 770 صوتا، أحمد ضويحي 491 صوتا، أحمد سهلي 439 صوتا، أحمد أبو هادي 394 صوتا، عبداللطيف أبو عامرية 378 صوتا، حسن عريشي 376 صوتا، محمد مساوي 375 صوتا، علي مشرقي 365 صوتا .

وبلغ إجمالي عدد الأصوات في انتخابات غرفة جازان 6279 صوتا، فيما بلغ عدد المصوتين 2314 ناخبا وناخبة. وشهدت الانتخابات التي انطلقت صباح الاثنين تنافس 30 مترشحا ومرشحة للفوز بثلثي مقاعد مجلس إدارة الغرفة التجارية بجازان، البالغ عددها 12 مقعداّ.