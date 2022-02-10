39 مليونا إيرادات منشأتين بالرياض تصححان أوضاعهما من التستر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صححت منشأتان تعملان في نشاطي المقاولات والبناء وضعهما خلال الفترة الممنوحة لمخالفي نظام مكافحة التستر، حيث أصبحتا تزاولان نشاطهما الآن بشكل نظامي بعد ما يزيد على 10 سنوات من العمل في الرياض بوضع مخالف، فيما يعمل لديهما 500 موظف وتتجاوز إيراداتهما السنوية 39 مليون ريال.

جاء ذلك في مقطعي نشرته وزارة التجارة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لمنشأتين تجاريتين استفادتا من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر والمقرر انتهاؤها الأربعاء القادم ( 16 فبراير 2021) .

وبحسب الوزارة، استفادت من الفترة التصحيحية المنشأتان العاملتان في قطاعي المقاولات ومواد البناء بمدينة الرياض تعملان منذ أكثر من 10 أعوام في حين تتجاوز إيراداتهما السنوية 39 مليون ريال وتضمان نحو 500 موظف.

وأوضحت الوزارة أن تقدم ملاك المنشأتين وتجاوبهم مع الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر نتج عنه الاستفادة من مزايا هذه الفترة تصحيح أوضاع المنشأتين بالشراكة بين السعودي والمقيم ومن ثم الإعفاء من ضريبة الدخل بأثر رجعي وتجنب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة التي تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال وفقا لنظام مكافحة التستر، ومن ثم أصبحتا تزاولان نشاطهما الآن بشكل نظامي.

تصحيح التستر في منشأتين بالرياض







استفادتا من الفترة التصحيحية



أصبحتا تزاولان نشاطهما الآن بشكل نظامي



نشاطهما في قطاعي المقاولات ومواد البناء



مقرهما مدينة الرياض



تعملان منذ+ 10 أعوام



إيراداتهما السنوية + 39 مليون ريال



39 تضمان 500 موظف



مزايا فترة التصحيح