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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مشروع مدينة طبية طرحته أمانة المنطقة الشرقية بالعزيزية بمحافظة الخبر، كفرصة استثمارية لخدمة أهالي المنطقة والارتقاء بالخدمات الصحية، وتنشيط الحركة الاقتصادية ودعم المستثمرين. وأوضح أمين الشرقية المهندس فهد الجبير أن المشروع يتضمن أنشطة الخدمات الطبية كالمستشفيات والمجمعات الطبية والصيدليات، ومراكز الأشعة، إضافة إلى أجهزة الصرف الآلي ومكائن البيع الذاتي، ومحلات تجارية بجميع أنشطتها، ويقع على مساحة 35 ألف م2 ومدته 50 سنة، مما يعزز عناصر جودة الحياة وتحقيق مفهوم كفاءة الإنفاق، والاستدامة المالية، ورفع الإيرادات وتعزيز عناصر جودة الحياة.

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