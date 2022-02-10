شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد الخميس 10-2-2022.. مصر من أفضل 10 دول تمتلك أروع أماكن سياحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365، اليوم الخميس، مجموعة من الأخبار الهامة المتعلقة بالشأن الاقتصادي المحلى والدولى، نستعرضها في السطور التالية..

البورصة: 5600 مستثمر شاركوا في طرح ماكرو جروب نصفهم يستثمر لأول مرة

قالت البورصة المصرية، إن عدد 5600 مستثمر شارك في الطرحين العام والخاص لشركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية، منهم نسبة 49.6% مستثمرين جدد اشتروا نحو 31% من إجمالي الطرح.

التعاون الدولي تعلن إقرار الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر والبنك الأوروبي 2022-2027

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، موافقة مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في جلسته التي انعقدت، أمس، على مشروع استراتيجية التعاون القطرية الجديدة مع مصر للفترة من 2022-2027، والتي تأتي في إطار التعاون المستمر مع البنك لدعم رؤية الدولة الوطنية ودفع جهودها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

4 نصائح لحماية "الموبايل" من الاختراق وتتبعه عند السرقة

لم يصبح التليفون المحمول مجرد وسيلة لإجراء مكالمات فقط بل تعدد استخدامه في إجراء العديد من المعاملات المالية والشخصية لذلك يجب حمايته من الاختراق من خلال إتباع 4 نصائح، وهي..

الصادرات المصرية لفرنسا ترتفع بنسبة 43.8% بالنصف الأول من عام2021

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لفرنسا مسجلة 355.1 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 247 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 43.8%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من فرنسا 887 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 917.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 3.3%.

موقع The Travel: مصر من أفضل عشر دول تمتلك أروع أماكن سياحية

تحت عنوان "أفضل عشر دول تمتلك أروع أماكن سياحية"، اختار موقع The Travel ، أحد البوابات الإلكترونية السياحية الشهيرة، المقصد السياحي المصري ضمن قائمة أفضل المقاصد السياحية للزيارة والتي تتمتع بعدد كبير من مناطق الجذب السياحي التي يمكن زيارتها والاستمتاع بها.