شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع وول ستريت مع الارتفاع القياسي لمعدلات التضخم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم الخميس متأثرة بارتفاع التضخم لأعلى مستوى له منذ 40 عاما، الأمر الذي أعاد المخاوف من احتمال أن يعمد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى زيادة تشديد سياسته النقدية.

وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 137.25 نقطة توازي 0.38 بالمئة إلى 35630.81 نقطة.

وتراجع كذلك المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 33.94 نقطة او 0.74 في المئة إلى 4547.00 نقطة.