شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الاقتصادي العربي يعلن دعمه للمملكة في استضافة إكسبو 2030 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ترأس مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية عبدالعزيز بن متعب الرشيد وفد المملكة في اجتماع الدورة العادية الـ109 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري، في القاهرة اليوم ، وذلك بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والدول الأعضاء.

وضم وفد المملكة وكيل وزارة المالية المساعد للعلاقات الدولية المتعددة نايف بن محمد العنزي وعدد من المختصين في الوزارة، إلى جانب مشاركة مختصين من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة العامة للتجارة الخارجية.

وناقش الاجتماع عدد من قضايا العمل العربي المشترك، وفي مقدمتها متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للمجلس، ونشاط القطاع الاقتصادي والاجتماعي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إلى جانب الإجراءات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس الهادفة إلى تعزيز العمل العربي المشترك فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية.

وقد أعرب المجلس عن دعمه للمملكة في استضافة معرض إكسبو 2030 بمدينة الرياض، كما وافق على اعتماد اتفاقية تنظيم بالعبور (الترانزيت) بين الدول العربية المعدلة.

يذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يُعد أحد الأجهزة الرئيسية لجامعة الدول العربية، ويضم وزراء الدول العربية الأعضاء المختصين بالشؤون الاقتصادية والمالية، ويعقد المجلس دورتين له كل عام، ، وذلك بهدف تحقيق التعاون بين الدول الأعضاء للنهوض باقتصاداتها، واستثمار مرافقها الطبيعية، وتسهيل التبادل التجاري البيني. كما يعقد مجلس اجتماعات تحضيرية للقمم العربية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.